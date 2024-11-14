JR東日本大宮支社はさいたま市と共同で「鉄道のまち大宮 鉄道ふれあいフェア」を開催します。開催日は2024年11月23日(土・祝)、会場は複数箇所に分かれており、JR東日本大宮総合車両センターは有料会場となっています。当日は特急255系試乗会（事前に試乗会付き入場券を申し込んだ方限定）、ミニSL・ミニ新幹線乗車体験、メンテナンス車両の見学など様々。ほかに駅弁や鉄道グッズの販売、子ども駅長制服撮影会、さいたま市のPRブー