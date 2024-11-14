アライドアーキテクツ [東証Ｇ] が11月14日大引け後(16:00)に決算を発表。24年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常損益は4億0200万円の赤字(前年同期は3億5000万円の黒字)に転落した。 併せて、通期の同損益を従来予想の2億5000万円の黒字→4億7000万円の赤字(前期は3億1400万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下