中国の成都工場は､インテルにとって世界最大級の｢後工程｣の拠点だ（写真はインテル中国法人のウェブサイトより）アメリカ半導体大手インテルの中国法人は10月28日、中国に持つ半導体製造の「後工程」の拠点に追加投資を行ったと発表した。チップのパッケージング（封止）およびテストを手がける四川省成都市の工場を拡充するほか、新たにカスタマー・ソリューション・センターを設立する。インテルの成都工場は、同社にとって後工