 そろそろ年末の大掃除に向けて用意しようと思っている方におすすめなのが、大判でキッチン周りの汚れをサッと1枚で拭き取れる『eminas 除菌キッチンクリーナー』と、厚手で丈夫・水にもほぐれやすい『eminas 除菌トイレクリーナー（2個セット）』。どちらもかわいらしいパッケージでありながら汚れをしっかり除去でき、普段使いにも活躍する便利なお掃除アイテムだ。記者も実際の使用感をおためししてみた！ ■汚れも菌