米津玄師の新曲「Azalea」のジャケットが公開。また、同楽曲が11月18日に配信リリースされることが決定した。 （関連：『紅白歌合戦』2024年のキーワードは？B'z、米津玄師、中島みゆき、中森明菜、Creepy Nuts……出場者予想） 同楽曲は、本日11月14日より世界配信される、有村架純と坂口健太郎がW主演のNetflixシリーズ『さよならのつづき』主題歌。ジャケットは、米津自身が描き下ろしたものと