○経済統計・イベントなど ０８：５０日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値） １１：００中・小売売上高 １１：００中・鉱工業生産 １３：３０日・第３次産業活動指数 １３：３０日・鉱工業生産（確報値） １３：３０日・設備稼働率 １６：００英・鉱工業生産 １６：００英・製造業生産指数 １６：００英・商品貿易収支 １６：００英・貿易収支 １６：４５仏・消費者物価指数（改定値） ２２：