ビープラッツ [東証Ｇ] が11月14日大引け後(16:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は2億2300万円の赤字(前年同期は2600万円の黒字)に転落した。 併せて、通期の同損益を従来予想の4200万円の黒字→3億4300万円の赤字(前期は9800万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。赤字額は前期末の純資産を61.0％毀損する規模となった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基