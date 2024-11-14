森保一監督が率いる日本代表は現地時間11月15日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選で、インドネシア代表と敵地ジャカルタで対戦する。インドネシアとは、今年１月に行なわれたアジアカップのグループステージ第３節でも顔を合わせており、その際は３−１で快勝を収めた。また、FIFAランキングを見ても日本の15位に対し、インドネシアは130位と大きく開きがある。ただ、韓国人のシン・テヨン監督が率いるチームは近頃、