オークファン [東証Ｇ] が11月14日大引け後(16:00)に決算を発表。24年9月期の連結経常利益は前の期比3.5％増の3億5300万円になり、25年9月期も前期比2.0％増の3億6000万円に伸びる見通しとなった。3期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常損益は4200万円の黒字(前年同期は4200万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-4.9％→5.8％に急改善した。 株探ニュース