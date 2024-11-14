石破総理大臣は奈良県特産の柿を贈呈され自身の名前をかけた一句を披露しました。石破茂総理大臣「（Q.お味はいかがでしょうか？）夢中で食べちゃった」奈良の特産品である柿は2013年から毎年贈呈されていて、総理大臣が試食後に「一句」を披露するのが恒例となっています。石破茂総理大臣「（Q.総理に一句読んでいただきたい）これでどうですかね。『奈良の柿郷にも浦にも茂る秋』」「（Q.「茂る」…）『茂る』は無理やり