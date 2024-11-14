11月2日から4日に行われたフィギュアスケート・西日本選手権。ペアは長岡柚奈・森口澄士組が優勝した。この大会を勝ち抜いた選手達が12月20日から大阪・RACTABドームで開催される全日本選手権へ出場することができる。その切符を手にしたペアを紹介する。“ゆなすみ”が予選会2連覇りくりゅうこと三浦・木原組がGPシリーズのため出場を免除し、エントリーした2組が全日本への出場を決めたペア。優勝は結成2年目を迎える長岡柚奈・