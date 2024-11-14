◇プロ野球・巨人契約更改（13日、都内）キャッチャーの喜多隆介選手が10万円アップの640万円で更改しました。喜多選手はこのオフ、丸佳浩選手に自主トレで弟子入りし、打撃を磨いてきました。そのかいあってか、2軍で85試合に出場し、打率は.289という数字。球団からもバッティングに関しては昨年に比べてよくなったという言葉をもらったそうです。1軍では1試合の出場にとどまるも、帯同したのは約2週間。ベンチとはいえ、1軍の