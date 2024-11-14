Miho Uranaka［東京１４日ロイター］ - みずほフィナンシャルグループの木原正裕社長は１４日の決算会見で、２００８年以来１６年ぶりに行う自社株取得について、成長投資と株主還元を強化する新しいステージに入ったとの見方を示した。みずほＦＧは１４日、発行済み株式の１．９％にあたる５０００万株・１０００億円を上限とする自社株買いを決議した。取得期間は１５日から２５年２月２８日まで。取得した株式は全株消却す