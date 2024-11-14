Miho Uranaka［東京１４日ロイター］ - 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）、みずほフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループの大手銀行３グループは１４日、そろって２０２５年３月期通期の連結純利益見通しを上方修正した。３社合計の純利益見通しは、過去最高を更新する予定だった従来予想を１２．７％上回る３兆７３００億円。日銀の利上げや政策保有株の売却が利益を押し上げる。業績が好調