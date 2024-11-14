国から「どぶろく特区」の認定を受けている石川県中能登町で、神事に用いるどぶろくの出来栄えを確認する検定が行われました。 米から作る白くにごった酒「どぶろく」は、製造には税務署からの免許が必要です。14日は、金沢国税局の職員が、今季のどぶろくのアルコール分など出来栄えを確認する“どぶろく検定”が行われました。 中能登町では、来年度、全国の生産者が一堂に会する「全国どぶろく研究大会」が行われる