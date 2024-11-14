スキップ・シューマッカー元監督が回顧米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は9月19日（日本時間20日）にマイアミで行われたマーリンズ戦で50本塁打＆50盗塁の「50-50」を達成した。その時、敵将だったスキップ・シューマッカー氏は、大記録がかかる場面で大谷と勝負した事について「議論することでもなかった」と語っている。今季限りでマーリンズの監督を退任し、レンジャーズのフロント入りが地元紙に報じられているシュー