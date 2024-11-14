Googleが、YouTubeのショート動画用にAI生成サウンドトラックを作成するツール「Dream Track」に試験的な機能を導入しました。これにより、一部のYouTubeクリエイターはプロンプトを入力してトラックの雰囲気などを指定することで音楽を任意の曲調へと「リスタイル(スタイル変更)」することができるようになりました。YouTube test features and experiments - YouTube Communityhttps://support.google.com/youtube/thread/181381