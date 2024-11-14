今年の皐月賞を無敗で制したジャスティンミラノ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キズナ）が現役を引退することが１１月１４日、分かった。１５日に競走馬登録を抹消し、今後は北海道日高町のブリーダーズ・スタリオン・ステーションで種牡馬となる。管理する友道調教師が発表した。同馬は昨年１１月に東京でのデビュー戦を快勝すると、２戦目だった今年２月の共同通信杯で重賞初勝利。皐月賞は１分５７秒１のコースレコードＶ