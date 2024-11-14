日本野球機構（NPB）は14日の公示として、フリーエージェント（FA）を宣言した選手9人を発表しました。メジャー移籍を目指す巨人のエース・菅野智之投手や広島の九里亜蓮投手、阪神の主砲・大山悠輔選手ら既に球団から発表されていた選手や、前日に宣言することを報道陣に明かしていたソフトバンクの正捕手・甲斐拓也選手などが名を連ねました。国内FAの選手は在籍チーム含むNPB12球団、海外FAの選手はメジャー球団を含む国内外の