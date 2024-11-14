東北電力は１４日、計測器トラブルで停止後に再稼働した女川原発２号機（宮城県）について、１５日に発電を再開させると発表した。２０１１年３月の東日本大震災以来、約１３年８カ月ぶりに同原発から一般家庭や企業に電気が送られる。