藤沢里菜女流本因坊（左）、牛栄子四段囲碁の藤沢里菜女流本因坊（26）に牛栄子四段（25）が挑戦している第43期女流本因坊戦（共同通信社主催、JA共済連、共栄火災協賛）5番勝負の第5局は、15日午前9時から東京都千代田区の日本棋院で打たれる。藤沢女流本因坊が5連覇を果たし名誉女流本因坊の資格を得るか、牛四段が2連敗から3連勝の大逆転でタイトルを奪取するか。今シリーズは第1局、第2局を藤沢女流本因坊が快勝し、防衛