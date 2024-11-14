沖縄県・与那国島で１０月、陸上自衛隊の輸送機Ｖ２２オスプレイが離陸時にバランスを崩し地面に接触した事故で、陸自は１４日、操縦士が出力を上昇させるスイッチを押し忘れるなどの人為ミスが原因だったとする調査結果を公表した。隊員教育をした上で、飛行を再開する方針。事故は１０月２７日に発生。日米共同演習に参加したオスプレイが陸自与那国駐屯地を離陸する際に姿勢を乱し、左翼側が地面に触れて損傷した。事故を受