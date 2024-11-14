日本生命保険と保育事業大手のライクは１４日、資本業務提携したと発表した。日本生命がライク株式の約３％を約８億円で取得し、両社で保育所の業務改善システムを開発・販売する。保育業界では人手不足やＩＴ化の遅れが深刻で、両社はシステムの外販などを通じて負担軽減や業務効率化につなげる。ライクは、園児や職員の情報管理などができる保育所経営支援システムを手掛ける。まずは年度内にこのシステムを日本生命傘下のニ