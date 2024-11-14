手足口病に注意 熊本県内の今週（11月4日～11月10日）の手足口病の報告数は、452件（一定点あたり9.04）で、前週の468件から減少したものの、県全体として警報レベルが継続しており、引き続き注意が必要です。 【表を見る】新型コロナなど 保健所別の発生状況 飛沫や接触などにより感染するため、県は丁寧な手洗いや排泄物の適切な処理、タオルの共用を避けるといった感染対策を呼びかけています。 主な感染症（報告数順