【ユーロ圏】 ユーロ圏鉱工業生産指数（9月）19:00 予想N/A前回1.8%（前月比) 予想N/A前回0.1%（前年比) ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2024年 第3四半期）19:00 予想N/A前回0.4%（前期比) 予想N/A前回0.9%（前年比) 【米国】 生産者物価指数（PPI）（10月）22:30 予想0.1%前回0.0%（前月比) 予想N/A前回1.8%（前年比) 予想0.3%前回0.2%（食品・エ