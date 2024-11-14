アンビションＤＸホールディングスが後場に入り急騰している。１４日午後３時、２５年６月期第１四半期（７～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２．１倍の１５０億３８００万円、経常損益は１５億１０００万円の黒字（前年同期は２億３４００万円の赤字）となった。経常損益の黒字額は通期計画に対し、進捗率が約４９％に上った。トップラインの伸びと利益の高進捗率を好感した買いが入ったようだ。売