韓国を訪れる日本人が増えているなかで、気になるデータが発表された。ソウルの地下鉄駅のなかで、「最も事故が多い駅」はどこかという調査結果だ。【注目】 “盗撮天国”と化したソウル地下鉄ソウル交通公社がムン・ソンホソウル市議員に11月13日に提出した資料によると、2019年から今年9月まで、ソウル地下鉄276の駅のうち、最も事故が多かった駅は「東大門歴史文化公園駅」だ。東大門歴史文化公園駅では同期間に65回の事故