「女子ゴルフ・大王製紙エリエール・レディース・初日」（１４日、エリエールＧＣ松山＝パー７１）今季限りでのツアー撤退を表明している上田桃子（３８）＝ＺＯＺＯ＝は１バーディー、２ボギー、２ダブルボギーの７６と苦戦。ホールアウト時点では通算５オーバーの暫定９０位と出遅れた。序盤からバーディーチャンスを決めきれない展開が続き、インから出たこの日は１７番までパーを並べた。流れをつかめないまま迎えた１８