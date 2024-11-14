“不倫”が報じられた鈴木紗理奈 Smart FLASH

鈴木紗理奈、「騙され不倫報道」出る前日にゴゴスマで異変か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 13日に不倫疑惑が報じられた鈴木紗理奈についてFLASHが伝えた
  • 報道前日の「ゴゴスマ」では異変があったとして、芸能記者がコメント
  • 鈴木は不倫の話題になると曇った表情を見せ、コメントを出さなかったという
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