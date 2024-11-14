NewJeansからの内容証明の受領と、それについての見解を所属事務ADORが明らかにした。【画像】問題視されたNewJeans「iPhoneパフォ」11月14日、ADORは「当社は本日午前に内容証明を受け取り、検討中だ。具体的な要請事項について把握している。賢く解決し、アーティストと持続的にともにいられるよう最善を尽くす」と述べた。（写真提供＝OSEN）NewJeans続いて、NewJeansがADORを出て、D社の投資を受けるという説に対しては、「某