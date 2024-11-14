メディア総合イベント「Inter BEE 2023」が千葉・幕張メッセにて11月15日まで開催中。入場料は無料だが、登録入場制となっている。ここでは、最新ワイヤレスマイクを展示しているゼンハイザーや、リファレンスモニタリング「UNIO PRM(Personal Reference Monitoring)」を体験できるジェネレック、オーディオ関連のブースを紹介する。 ゼンハイザー Profile Wireless ゼンハイザーのブ&#125