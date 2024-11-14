福岡県警小倉南署は14日、北九州市小倉南区の住民宅固定電話に13日午後4時ごろ、総務省を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなたの電話が電波通信法に違反している。2時間であなたの電話が使えなくなる。解除するためには上野警察署に来ていただく必要がある」などと言われる内容だった。