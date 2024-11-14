アジア株香港株は大幅続落 「トリプルレッド」米インフレ加速懸念、利下げ停止の可能性も 東京時間14:08現在 香港ハンセン指数 19568.10（-255.35-1.31%） 中国上海総合指数 3428.37（-10.90-0.32%） 台湾加権指数 22770.00（-90.23-0.39%） 韓国総合株価指数 2430.14（+13.06+0.54%） 豪ＡＳＸ２００指数 8231.30（+37.95+0.46%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77863.81（+172.86+0.