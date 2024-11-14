東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 雇用統計（10月）09:30 結果1.59万人 予想2.50万人前回6.13万人（6.41万人から修正）（雇用者数) 結果4.1% 予想4.1%前回4.1%（失業率) ※要人発言やニュース 【米国】 共和党が過半数の218議席、民主党が208議席と過半数を取得 共和党が上下両院を支配する「トリプルレッド」達成でトランプ氏が政策を進めやすくなる ※共和党