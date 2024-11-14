「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午後１時現在で朝日工業社が「買い予想数上昇」で５位となっている。 １４日の東証プライム市場で、朝日工が大幅に４日続伸。１２日取引終了後、２５年３月期業績予想の修正を発表し、営業利益は従来予想の３６億円から６０億円（前期比３１％増）に大幅増額した。設備工事事業の工事採算の改善などが寄与する。また、今期年間配当は従来計画の６０円