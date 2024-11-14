マサル [東証Ｓ] が11月14日後場(15:00)に決算を発表。24年9月期の連結経常利益は前の期比19.3％減の4.2億円になったが、25年9月期は前期比6.9％増の4.5億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比20円減の105円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比52.6％減の2.2億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の15.2％→7.1