Screenshot: via Genspark Autopilot Agent Lifehacker 2024年10月3日掲載の記事より転載 なんとなく気にしてしまう占い。いいことが書いてあると嬉しくなったり、なんだか冴えないときに調べてみて「そうか、そういう時期なのか」と自分を納得させる答え合わせに使ったり。個人的には、星の動きから読む星占いがロマンを感じるので好きです。そんなロマンを最新のAIツールで合理的に摂取