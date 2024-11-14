今季ドジャース移籍1年目で、悲願の世界一を達成した大谷翔平投手。長いシーズンを終えて一段落といったところだが、12日（同13日）にはシルバースラッガー賞を獲得するなど、オフでも話題に事欠かない。打者専念で過ごしたシーズンでも「受賞ラッシュ」が予想され、14日（同15日）にはとりわけ多くの名前が挙がりそうだ。 ■「オールMLBチームショー」で発表予定 ひとつ目は、