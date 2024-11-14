ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12野球の国際大会「ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12」は13日にバンテリンドームでオープニングラウンド・グループBの開幕戦が行われ、日本代表「侍ジャパン」がオーストラリアに9-3で勝利した。一方、台湾でも同組2試合が開催され、キューバ―ドミニカ共和国の一戦では日本球界でも大活躍した選手が激走。日本戦の中継の合間に映像が流れると、ネット上のファンから「あまりに遅