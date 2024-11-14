NHK総合で05年に放送され、全国的な人気となった「宮廷女官チャングムの誓い」主人公役の女優イ・ヨンエ（53）が、名誉毀損（きそん）で、韓国のユーチューバーを訴え、裁判所からの和解勧告を断った。14日、複数の韓国メディアが伝えた。イ・ヨンエは、韓国尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領夫人の金建希（キム・ゴンヒ）氏（52）と親交があるとの動画を配信したユーチューバーを相手に民事訴訟を起こした。夫人は株価操作、賄賂