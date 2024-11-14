【モデルプレス＝2024/11/14】タレントの朝日奈央が11月14日、自身のInstagramを更新。挙式ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】朝日奈央、イケメン夫とのウエディングショット◆朝日奈央、挙式ショット公開朝日は「写真が届いたのでアップさせていただきます」と前置きし、「先月、二年越しに結婚式を行いました」と改めて報告。「一日で沢山笑って沢山泣いたのは初めてかもしれません。笑大切な思い出が増えて嬉し