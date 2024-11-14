「EdgeTech+ 2024(エッジテックプラス)」が、2024年11月20日(水)〜22日(金)の3日間、横浜市のパシフィコ横浜にて開催されます。 EdgeTech+ 2024 【会期】2024年11月20日(水)- 22日(金)【会場】パシフィコ横浜(展示ホール／アネックスホール)【主催】一般社団法人 組込みシステム技術協会【企画・推進】株式会社ナノオプト・メディア【参加料金】無料(Webサイトからの事前登録制)【公式サイト】 https://www.jasa.or.jp/e