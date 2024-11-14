14日午後、ソウル龍山（ヨンサン）CGV 11館にてNetflixバラエティ「ゾンビバース2」制作発表会が開かれ、少女時代のテヨン、IZ*ONE出身のクォン・ウンビ、BTOBのソンジェ、イ・シヨン、ノ・ホンチョル、DinDin、パトリシア、チョ・セホ、CODE KUNST、アンドレ・ラッシュ、プロデューサーのパク・ジンギョン、ムン・サンドンらが出席した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了