11月12日、舞台『丸裸刑事』開幕を前に、囲み会見とゲネプロが行われた。舞台『丸裸刑事』は、劇団EXILEの小澤雄太と八木将康がタッグを組み、これまでの経験や二人の個性を活かし、芝居を軸に舞台から映像の企画・プロデュースまで、幅広いエンタテインメントに挑戦していくプロジェクト“OZAYASU”企画の第2弾。 参考：EXILE MAKIDAI＆佐藤寛太＆THE RAMPAGE 藤原樹、