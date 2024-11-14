タレントの辻希美が13日に自身のアメブロを更新。ドタバタだった日の夕食のメニューを公開した。【映像】辻希美のデカ盛り料理（複数カット）この日、辻は前日から「ドタバタしてました」と述べ、フェイスパック姿の自身と三男・幸空（こあ）くんの2ショットを公開。「ジュエティでかった洋服を衣装で着ました」とバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）の生放送に出演した時の衣装姿も公開し「帰宅してもドッタバタ 今か