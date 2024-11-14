石川県七尾市の高齢者施設を訪れ、演奏するバイオリニストの五嶋みどりさん（右）とピアニストの藤田真央さん＝14日午前バイオリニストの五嶋みどりさんとピアニストの藤田真央さんが14日、能登半島地震で被災した石川県七尾市の高齢者施設を訪れ、演奏を披露した。入所者は「元気が出た」「幸せだった」と口にし、笑顔を見せた。2人は入所者29人を前に、ベートーベンの「ピアノとバイオリンのためのソナタ第5番春」などを共