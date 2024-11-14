【TAMASHII NATION 2024】 開催期間：11月15日～11月17日 入場時間：10時～20時（最終入場19時30分） 11月17のみ17時 閉場（最終入場16時30分） イベント会場： ベルサール秋葉原1F・B1F イベントホール 秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE TAMASHII NATIONS STORE TOKYO 入場料：