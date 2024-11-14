【ニューヨーク時事】国連総会第３委員会（人権）は１３日、日本とブラジルが共同提出したボランティア活動の強化を目指す決議案を議場の総意で採択した。９８カ国が強い賛意を示す共同提案国に加わった。決議案は年齢や性別、障害の有無に関係なく、全ての人々のボランティアへの参加を奨励。加盟国に対し、参加を促進するための措置を取るよう促した。御巫智洋国連次席大使は演説で「自然災害や気候変動などの課題に直面する