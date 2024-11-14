元モーニング娘。のメンバーで、歌手・タレントの後藤真希（39）が14日、都内で開かれた『明治サンモレ“STANDING AFTERNOON TEA”』記者発表会に登場し、デビュー25周年を振り返った。【全身ショット】ピンクの華やかなワンピ姿で笑顔をみせる後藤真希デビュー25周年を「経験と挑戦」だと振り返った後藤は「本当にたくさんのお仕事をさせていただいたと思うんですけど、まだまだ挑戦できることがあるなって思っていて。今でも