首都高都心環状線 汐留入口が11月17日から終日閉鎖！ 首都高 汐留ジャンクション付近(c)Hassyoudo - stock.adobe.com 首都高速道路は、C1 首都高都心環状線（外回り）汐留入口を11月17日（日）20時～12月13日（金）6時まで閉鎖すると発表した。現在の汐留入口は、東京都の都市計画事業である東京都市計画道路環状第2号線整備に伴い2011年に仮設され、暫定運用されてきたもの。今回、汐留入口の本設に向けた整備工事が